Kerzen für Opfer – «Die Corona-Krise ist eine politische Katastrophe mit über 11‘000 Toten»

Herr Bolliger*, Sie zündeten zusammen mit weiteren Mitwirkenden der Corona-Mahnwache-Bewegung am 20. November letzten Jahres 3575 Kerzen auf dem Bundesplatz an, am 6. Dezember 4848 Kerzen, am 21. Februar 9200 Kerzen und in der Nacht auf Mittwoch 11’288 Kerzen. Wie fühlten Sie sich dabei?

Jede Kerze steht für einen Menschen, der in der aktuellen Krise durch das Coronavirus sein Leben verlor. An den Mahnwachen wird dieser Menschen gedacht. In der Politik geschieht dies zu wenig. Die Mahnwachen machen deutlich, wie schlimm die Situation ist. 11’288 Menschen, die ihr Leben verloren haben – das ist unvorstellbar. Wir erleben eine grosse Katastrophe, und zwar eine politische Katastrophe, nicht eine Naturkatastrophe. Deshalb fordern wir mit den Mahnwachen auch Politik und Bevölkerung auf, mehr zum Schutz der Menschen vor dem Virus zu tun.