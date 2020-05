Weniger Delikte

Die Corona-Krise macht die Schweiz sicherer

Kaum Einbrüche, kaum Verkehrsunfälle, weniger Gewaltdelikte: In der Schweiz sind während der Corona-Krise weniger Delikte begangen worden als im Vorjahreszeitraum.

Auch in den Kantonen Aargau und Bern sind die Einbruchszahlen tiefer als sonst. Jolanda Egger, Sprecherin der Kantonspolizei Bern, fügt hinzu: «Dies erscheint vor dem Hintergrund, dass Einbrüche in Wohnräumlichkeiten typischerweise dann erfolgen, wenn sich niemand darin aufhält, auch plausibel. In Bezug auf Meldungen zu Einbrüchen in Geschäftsräumlichkeiten lässt sich derzeit indes noch keine klare Tendenz erkennen.» Auch im Kanton Zürich wurde weniger eingebrochen – ausser in der Stadt Winterthur, wie Polizeisprecher Michael Wirz sagt: «Am Anfang der Corona-Krise gab es weniger Einbrüche, inzwischen haben diese aber zugenommen und sind insgesamt auf dem Stand des letzten Jahres. Unsere These ist, dass zwar weniger in Wohnhäusern eingebrochen wird, dafür aber vermehrt in Geschäften.»