Infektiologe«Die Corona-Massnahmen des Bundes kommen zu spät»

An der Medienkonferenz vom Mittwoch verkündete der Bundesrat diverse Verschärfungen der Corona-Massnahmen.

Herr Cerny, wie sinnvoll finden Sie die heute beschlossenen Massnahmen?

Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano: Der Bundesrat hat ein gutes Massnahmenpaket ausgearbeitet. Zu begrüssen ist, dass die Regeln bereits um Mitternacht in Kraft treten. Die Einschränkungen hätten aber schon deutlich früher beschlossen werden müssen, es ging wertvolle Zeit verloren. Die neuen Massnahmen sind wohl der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Bund und Kantonen. Es gibt noch Luft nach oben.