Top-Experte Fauci

Die Corona-Situation in den USA ist «wirklich nicht gut»

Die USA hätten die Pandemie nie unter Kontrolle gebracht und stecken immer noch in der ersten Welle, sagte der Immunologe Anthony Fauci. Täglich werden gegen 50’000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Fordert in einem Live-Chat «sofortiges Handeln»: Immunologe Anthony Fauci. (Archivbild)

Einer der führenden Gesundheitsexperten der USA hat sich angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen im Süden und Westen des Landes besorgt gezeigt. Die gegenwärtige Lage sei «wirklich nicht gut» und erfordere «sofortiges» Handeln, sagte der Immunologe Anthony Fauci am Montag in einem Live-Chat. Die USA hätten die Pandemie nie unter Kontrolle gebracht und steckten daher immer noch tief in der ersten Welle des Virus, sagte Fauci. Die Wiederöffnung der Wirtschaft und die nötigen Massnahmen zur Eindämmung des Virus dürften nicht als Widerspruch gesehen werden, mahnte er.