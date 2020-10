Termine in Zürcher Testzentren sind über Tage ausgebucht.

Sich für einen Corona-Test anzumelden, ist im Moment gar nicht so einfach: So sind im Universitätsspital Zürich alle Termine bis nächsten Sonntag restlos ausgebucht. Der Ansturm auf Tests ist gross und nimmt weiter zu: «Wir haben zurzeit sehr viele Leute, die sich testen lassen wollen», sagt Sprecherin Barbara Beccaro.

Allein gestern habe das Universitätsspital 336 Tests durchgeführt. Um trotzdem nachzukommen, reagiert das Spital: «Wir bauen unsere Kapazitäten für Abstriche aus», so Beccaro. Sie betont: «Wer kommt, wird auch ohne Termin getestet, muss aber vielleicht länger warten.»

«An Kapazitätsgrenze»

Auch das Kantonsspital Winterthur «läuft seit einigen Tagen an der Kapazitätsgrenze», wie Sprecher Marius Hasenböhler gegenüber dem «Landboten» sagt. Mittlerweile würden in Winterthur mit über 200 Tests pro Tag doppelt so viele Personen getestet wie noch Ende August. Weil das Personal im Testzentrum den grossen Andrang nicht allein bewältigen konnte, brauchte es schon Unterstützung mit Personal von der Notfallstation.