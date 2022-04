Ende der Massnahmen – Die Corona-Zahlen erscheinen jetzt nur noch einmal pro Woche

Erstmals nach zwei Jahren ist die Schweiz am 1. April vollständig in die Normalität zurückgekehrt. Die letzten Massnahmen in der Covid-19-Verordnung besondere Lage sind nun aufgehoben, wie der Bundesrat nach seiner Sitzung vom Mittwoch mitteilte. Sowohl die Isolationspflicht für infizierte Personen als auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen entfallen. Zudem wird die SwissCovid-App vorübergehend deaktiviert.