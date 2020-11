Eigene Turnierserie : Die Credit Suisse sucht in der eArena Nachwuchs für die virtuelle Nati

1 / 8 Das Team der eNati. Von links nach rechts: Leandro Curty, Fabio Pechlaner, Luca Boller, Thomas Temperli, Stefan Beer und Nicolas Muntwyler. eNati/CS Die eArena soll das neue Bindeglied zwischen Schweizer «Fifa»-Spielern und dem E-Sport werden. KEYSTONE/Ennio Leanza Mit dabei ist auch die offizielle eNati, welche Anfang Jahr aufgegleist wurde. KEYSTONE/Ennio Leanza

Darum gehts Die Credit Suisse lanciert mit dem Schweizer Fussballverband die eArena.

In dieser kann jeder «Fifa»-Spieler mitmachen und Preise gewinnen.

Teilnehmer erhalten die Chance, für und mit der eNati zu spielen.

Die beiden eCups dauern bis im Sommer 2021.

Mit der kommenden eArena gibt es einen weiteren Weg, um in der Schweiz als «Fifa»-Spieler seine Sporen zu verdienen. Bisher gab es unter verschiedenen Bannern Turniere in überschaubaren Rahmen. Jetzt will die Bank Credit Suisse gemeinsam mit dem Schweizer Fussballverband (SFV) den Profi-Gamern eine Plattform geben, die langfristig Turniere bietet.

Auf der Credit Suisse eArena werden insgesamt zwei Cups angeboten. Neben dem etwas lockereren eCup gibt es auch den Pro eCup, der den standardisierten Meisterschaftsregeln im E-Sport entspricht. Ersterer zielt auf Casual Gamer ab und stellt den Spielspass in den Vordergrund. Beim Pro eCup wird nach Spielern gesucht für den Ultimate Mode, also den offiziellen E-Sport-Modus von «Fifa».

«Wir wollen sehen, wie sich die Spieler über eine längere Saison halten»

Lange warten müssen Interessierte nicht. Die beiden Cups starten bereits am dem 19. und 22. November. Gespielt wird danach im Wochenrhythmus. Die Gamer können sich also Woche für Woche neu anmelden.

Thomas Temperli ist der Coach der eNati, bei der unter anderem Spieler aus dem FC Basel mitmischen. Als Projektleiter eFootball beim Schweizerischen Fussballverband scoutet er während der Saison neue Talente. «Unsere eNati-Spieler sind ebenfalls am Turnier dabei», so Temperli, «das wird eine gute Gelegenheit, um zu sehen, wie sich potenzielle Talente und bereits eingefleischte Spieler durch die Saison halten.»

Mit der Credit Suisse an Bord gibt es an jedem der Cups einen anständigen Batzen zu gewinnen. Die Erstplatzierten erhalten jeweils 500 und die Zweitplatzierten 200 Franken. Insgesamt gibt es 16 Pro Cups, das gesamte Preisgeld summiert sich also auf einen fünfstelligen Bereich.

Regelmässige Streams

Wer nur mal probieren will, wird in der eArena nicht abgelehnt. Die Cups sind unabhängig voneinander. Wer aber ernsthaft Punkte sammeln und beim Final dabei sein will, sollte möglichst viele abklappern. «Die besten sechs erhalten die Möglichkeit, in einem Bootcamp mit der eNati zu spielen», sagt Temperli.

Die besten acht spielen im Februar im Mid-Season-Finale. Bis zum Finale im Juni geht das Rating aber weiter. Die Games werden jeweils auf Twitch gestreamt. Interessierte finden auf eArena.ch mehr Informationen und können sich dort auch gleich anmelden.