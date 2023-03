Karin Keller-Sutter: Die CS sponserte Institut – jetzt soll Professor Debakel aufarbeiten

… vor zwei Jahren gegründeten HSG Center for Financial Services Innovation. Dieses wurde mit Geldern …

Dessen Institut an der HSG ist allerdings mit Millionen von der CS ins Leben gerufen und unterstützt worden. Kritiker befürchten nun einen Interessenskonflikt.

Die Übernahme der CS durch die UBS geschah in Windeseile – nachträglich sind deshalb noch viele Fragen offen, für die womöglich nun eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) ins Leben gerufen wird. Insbesondere Finanzministerin Karin Keller-Sutter, die die Übernahme verkündet hatte, möchte Transparenz: «Ich bin klar der Meinung, dass es eine Aufarbeitung braucht», sagte die Finanzministerin gegenüber Radio SRF.

Institut mit Geldern der CS gegründet

Ammann ist akademischer Leiter des HSG Center for Financial Services Innovation, das erst vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde – mit kräftiger Unterstützung der CS, die laut Bericht 10 Millionen Franken für sieben Lehrstühle einschoss. Diese sollen «an der Schnittstelle zwischen Finance, Management und Recht» forschen, wie es hiess. Die CS versprach zudem, in den kommenden zehn Jahre Kooperation weitere 10 Millionen springen zu lassen.