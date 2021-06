Kasper Hjulmand – «Die Dänen haben uns Flügel verliehen»

Auch Eriksen meldet sich : «Die Dänen haben uns Flügel verliehen»

Dänemark hat die Sensation geschafft und sich trotz zweier Niederlagen für die K.o.-Phase der EM qualifiziert. Der Trainer bedankte sich beim ganzen Land.

Noch nie zuvor qualifizierte sich ein Team nach zwei Niederlagen in Folge für die EM-Finalrunde.

Pool via REUTERS

Man mag es den Dänen gönnen. Mit einem überzeugenden 4:1-Erfolg ziehen sie in den Achtelfinal ein.

Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand hat sich nach dem Erreichen des EM-Achtelfinals beim ganzen Land für die grosse Unterstützung in den vergangenen Tagen bedankt. «Die Dänen haben uns Flügel verliehen. Sie haben uns so viel Liebe gegeben. Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen», sagte der frühere Bundesliga-Coach von Mainz 05 am späten Montagabend nach dem 4:1 (1:0)-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Russland.