Die Dauerhitze gefährdet Schwangerschaften

Dauer der Hitze ist entscheidend

Darum sind Frühgeburten ein Problem

Als Frühgeburt gilt ein Baby, wenn es vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren wird. Zwischen der 34. und 37. Woche liegt der Zeitraum einer sogenannten späten Frühgeburt. «Eine Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche geht mit einem erhöhten Risiko für gesundheitliche Probleme im späteren Leben einher – hier zählt jeder Tag», erklärt Anke Diemert von der Klinik für Geburtshilfe am UKE. So sind unter anderem die Lunge sowie das Verdauungs- und Immunsystem noch nicht voll ausgebildet. Konzentrationsstörungen, schlechtere Schulleistungen, ein höheres Risiko für Infektionen, Allergien, Asthma und Übergewicht können Studien zufolge Konsequenzen einer Frühgeburt sein.

Das macht die Hitze mit Schwangeren

Hitze gilt als sehr belastend für werdende Mütter. Weil der Bauch auf die Hauptvene drückt (siehe Video unten), kommt im Herzen nicht mehr so viel Blut an. Der Effekt wird durch Hitze verstärkt. Die Versorgung des heranwachsenden Babys mit Nährstoffen wird dadurch beeinträchtigt. Eine solche hitzebedingte Gefässerweiterung beobachten die Wissenschaftler auch in der Gebärmutter, was die Versorgung des heranwachsenden Babys mit Sauerstoff und Nährstoffen beeinträchtigt. In schwülen Nächten erhöht zudem fehlender Schlaf den Stress. Parallel sinken die Schwangerschaftshormone, der Cortisolspiegel steigt – und damit auch das Risiko einer Frühgeburt.