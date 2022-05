Dauerwelle: Ein Coiffeur verrät, was du über den neuen Haartrend wissen musst

Definierte, fluffy Löckchen nach dem Vorbild von Johnny und Baby – so sah die Inspiration für Hunderte Frauen und Männer aus, die nach dem Erfolg von «Dirty Dancing» aufgeregt zum Coiffeursalon ihres Vertrauens liefen. Einige Jahre später sorgten die Ergebnisse dieses Besuchs nur noch für Lacher auf der Familienfeier und die Dauerwelle zog sich zurück. Für viele Jahre.

Doch nun kommt die Dauerwelle mit modernem Twist zurück auf die Strassen und in den Frisuren-Inspo-Ordner auf jeder Menge Smartphones. Doch wie läuft die Behandlung eigentlich ab, was gibts zu beachten und was kostet der Spass?