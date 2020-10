Auch das gab es noch nie: Kamala Harris ist in den USA die erste dunkelhäutige Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten. Als ehemalige Staatsanwältin ist sie es gewohnt, Leute rhetorisch in die Zange zu nehmen.

Heute Nacht, 3 Uhr MEZ, findet in Salt Lake City, Utah, die TV-Debatte der Vizepräsidentschafts-Kandidaten statt. Für die Republikaner ist der amtierende Vize Mike Pence (61) am Start. Die Senatorin Kamala Harris (55) tritt als Kandidatin der Demokraten an. Die Erwartungen an die beiden Kandidaten sind nach der chaotischen Debatte ihrer Chefs, Donald Trump und Joe Biden, enorm hoch. Politberater Louis Perron* erklärt, wieso das so ist, inwieweit Trumps Covid-Erkrankung dabei eine Rolle spielt und wer bei der Debatte im Vorteil sein dürfte.