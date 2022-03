Corona-Politik - «Die Demokratie hat nicht mehr richtig funktioniert»

Am 16. März, zwei Jahre nach dem Beginn des ersten Lockdowns, fand die Buchvernissage im Kaufleuten in Zürich statt.

«Es gab einen dominanten Diskurs»

Ruth Baumann-Hölzle sprach von einer moralisch aufgeladenen Debatte anstelle einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung. «Es gab einen dominanten Diskurs – man ging von einem Konsens der Wissenschaft aus, den es so nicht gab.» Sobald jemand diesem Konsens nicht folgte, sei er in der Ecke der Verschwörungstheoretiker gelandet, sagt sie. «Bezeichnend dafür war die Rolle der Medien. Die vierte Gewalt im Staat hat ihre Rolle nicht wahrgenommen, sondern war mehr Begleitmusik der Regierungsentscheide.» Oft seien Entscheide von der Politik nicht begründet worden, oder nicht schlüssig genug gewesen. «Zuerst ging es darum, Menschenleben zu retten. Dann wollte man, dass die Spitäler nicht überlastet werden», meinte Baumann-Hölzle.

Pietro Vernazza und Manuel Battegay kennen sich seit Jahrzehnten und verstehen sich gut. Vernazza war Chef-Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen, Battegay ist Chefarzt Infektiologie in Basel. Doch in den letzten zwei Jahren nahmen sie komplett unterschiedliche Positionen ein. Battegay war in der Taskforce des Bundes und befürwortete mehrheitlich die Stossrichtung des Bundesrats. Vernazza stand als Kritiker im Abseits. Wegen seiner abweichenden Haltung sei er nicht in die Science-Taskforce des Bundes aufgenommen worden, vermuteten manche.