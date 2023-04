Glättli kritisiert Rösti: «Demokratie sollte SVP-Bundesrat nicht egal sein»

Am Mittwoch hat der Bundesrat kommuniziert, dass er grosse Kommunikationsplattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und Tiktok stärker regulieren will . Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation , das von SVP-Bundesrat Albert Rösti geführt wird, soll bis Ende März 2024 einen Gesetzesentwurf dazu ausarbeiten.

Konkret kritisiert Glättli folgende Punkte

«Machtkampf wird auf Social Media ausgetragen»

Letztlich läuft das laut Glättli darauf hinaus, dass diejenigen über die öffentliche Meinung bestimmen, die am meisten Geld haben. «Das ist brandgefährlich, nicht nur im Inland. Auch ausländische Staaten wie Russland und China können so Einfluss auf demokratische Prozesse in der Schweiz nehmen. Heute wird der Machtkampf um die Deutungshoheit in demokratischen Ländern immer stärker über Social Media ausgetragen.»