Nach Demo durch Zürich

«Die Demonstranten sollten alle eine Busse erhalten»

Politiker sind ob der Demonstration durch Zürich gespalten. Die SVP nennt sie eine «Sauerei» und fordert Bussen. Die Linke stellt hingegen die 300-Personen-Grenze infrage.

Mehr als 1000 Personen gingen am Montag in Zürich auf die Strasse. Sie demonstrierten trotz geltendem Versammlungsverbot ab 30 Personen gegen Rassismus und Polizeigewalt im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd.

«Die Regeln gelten für alle»

Für SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann unverständlich: «Diese Demonstration ist eine Sauerei. Die Regeln gelten für alle», sagt sie gegenüber 20 Minuten. «Während sich die Durchschnittsbürger daran halten, machen linke Chaoten Radau, wie sie wollen. Das geht so nicht. Zumal es mit Zürich nichts zu tun hat, wenn in den USA ein Schwarzer wegen der Polizeigewalt dort stirbt.»

SP-Nationalrätin fordert Lockerung der 300-Personen-Grenze

Weniger eng sieht das SP-Nationalrätin Samira Marti: «Es muss auch jetzt möglich sein, wichtige politische Anliegen auf die Strasse zu tragen», sagt sie zu 20 Minuten. «Wenn in einer Shoppingmall 1000 Leute herumspazieren dürfen, muss das auch an einer politischen Veranstaltung möglich sein», so Marti. Besonders auch angesichts dessen, was in Amerika passiert sei. «Die Zürcher Polizei hat einen guten Job gemacht.»