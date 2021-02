So teilte der Rapper in seiner Insta-Story Videoclips, in denen er keinen Mundschutz trägt. Auch Joko ist darin zu sehen, die Maske unters Kinn gezogen. Einige von Capital Bras 4,1 Millionen Follower*innen waren darüber erzürnt und meldeten den Fehltritt der Polizei, wie ein Sprecher gegenüber «Bild» (kostenpflichtiger Artikel) bestätigte. Das Landeskriminalamt ermittle nun wegen «Verstosses gegen das Infektionsgesetz» gegen die beiden.

«Ich habe es einfach vergessen»

Welche Strafe die beiden erwartet, wird sich erst noch zeigen. So werde der Bericht erst in den kommenden Wochen an das zuständige Amt weitergeleitet. «Es drohen Geldstrafen aus dem Bussgeldkatalog des Infektionsschutzgesetzes», teilt der Polizeisprecher mit. In Deutschland ist bei Verstössen gegen die Maskenpflicht mit einem Betrag zwischen umgerechnet 55 bis 550 Franken zu rechnen.