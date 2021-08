Nah- und Fernverkehr : Die deutschen Lokführer wollen schon wieder streiken

Bahn-Reisende müssen sich kommende Woche in Deutschland erneut auf massive Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Die Lokführergewerkschaft GDL kündigte Streiks ab Montagmorgen 02.00 Uhr bis Mittwochmorgen 02.00 Uhr an. Den Güterverkehr will sie bereits ab Samstagnachmittag bestreiken.

Der Konzern kündigte am Freitag ein «verlässliches Grundangebot» während des Streiks an. So sollen 25 Prozent der Züge im Fernverkehr fahren, im Regionalverkehr werden es demnach etwa 40 Prozent sein. Den Fahrplan wollte die Bahn am Freitagnachmittag auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Ab Mittwoch rechnet die DB wieder mit «weitgehend normalem Betrieb». Die Bahn kündigte ausserdem weitreichende Kulanzregeln an.