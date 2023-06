«Deville»-Nachfolge: Gabriel Vetter und Stefan Büsser übernehmen

Wie das SRF mitteilt, treten zwei Männer in die Fussstapfen von Dominic Deville. Stefan Büsser und Gabriel Vetter, der bereits bei «Deville» mitwirkte, führen ab September 2023 durch das Format am Sonntagabend.

Wie 20 Minuten bereits vor Wochen in Erfahrung bringen konnte, war die Nachfolge im Leutschenbach bereits seit längerem beschlossene Sache. Doch die Verantwortlichen hätten sich mit der Kommunikation schwergetan. Der Grund: Das SRF musste sich in den letzten Monaten harscher Kritik und Sexismusvorwürfen stellen, da für die Besetzung der neuen Show nur Männer in Betracht gezogen wurden. Was folgte, waren ein offener Brief von Schweizer Comediennes, eine Krisensitzung beim Sender und schliesslich ein fragwürdiges Statement. Quintessenz: Die Entscheidung basiere auf der fachlichen Einschätzung durch SRF und zwei Studien «bei an Comedy und Satire interessierten Personen». Doch die Ergebnisse wollen die Verantwortlichen partout nicht herausgeben – mit der Begründung, es handle sich um interne Dokumente, die «personenbezogene Daten» enthielten.