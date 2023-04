Basel: Die Diebe dürften es schwer haben, die Luxus-Uhren zu verkaufen

Am Osterwochenende wurde in den Showroom der Uhrenmarke Dubois et fils in Basel eingebrochen.

Diebe haben in Basel übers Osterwochenende bei einem Einbruch im Showroom der Uhrenmanufaktur Dubois et fils Uhren im Wert von über 100’000 Franken erbeutet. Dies machte das geschädigte Unternehmen auf Facebook publik.

Die Uhren seien gut als Diebesgut erkennbar dank ihrer Editionsnummer. Trage die Uhr die Seriennummer 00, XX oder gar keine Editionsnummer, so sei sie Teil der gestohlenen Beute, so Dubois et fils. Potenzielle Käuferinnen und Käufer könnten so die Uhr also gut als Diebesgut erkennen.