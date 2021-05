Unbekannte klauen Kaninchen - «Die Diebe wissen nicht, was sie einer Familie damit antun»

Mutter S.C. fand am 20. April im Garten des Einfamilienhauses den Hasenstall leer vor.

Die Kaninchen hatte die Familie C. aus Dachsen ZH kürzlich aus einer Auffangstation geholt.

Sie appelliert an die mutmasslichen Diebe, die Tiere wieder zurückzubringen.

Seit über drei Wochen fehlt von den vier Kaninchen einer Familie aus Dachsen ZH jede Spur. Mutter S.C.* fand am 20. April im Garten des Einfamilienhauses den Hasenstall leer vor. «Das war ein Schock», sagt die 45-Jährige. Laut C. gab es keine Spuren, die auf einen Fuchs oder ein anderes Tier hindeuten. «Um die Kaninchen vor Fressfeinden zu schützen, haben wir das Gehege extra sicher gebaut.» Dass die Kaninchen abgehauen sind, hält sie ebenfalls für unwahrscheinlich. «Die Türe zum Stall war verschlossen.»

Die 45-Jährige ist sich deshalb sicher: «Jemand muss die Tiere entwendet haben.» Die Kaninchen hatte die Familie kürzlich aus einer Auffangstation geholt. «Sie hatten sich gerade an ihr neues Zuhause gewöhnt, richtig handzahm waren sie aber nicht.» Umso erstaunter sei sie, wie es dem Dieb oder den mutmasslichen Dieben gelang, gleich vier Kaninchen mitzunehmen.

Seitdem die Tiere weg sind, meiden die Kinder den Garten, sagt C. Besonders der Jüngste (10) leide unter dem Verlust. «Die Kaninchen waren ihm sehr wichtig. Er hofft jeden Tag, dass sie wieder nach Hause kommen.» Sie appelliert an die mutmasslichen Diebe, die Tiere wieder zurückzubringen. «Sie wissen nicht, was sie einer Familie damit antun», sagt die 45-Jährige. Die Polizei habe man bereits informiert. Bei der Kantonspolizei Zürich bestätigt man den Eingang einer Anzeige