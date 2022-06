Seit Pandemiebeginn : Die Digitalisierung spaltet die Schweizer Gesellschaft

Die bisher unveröffentlichte Studie «Digitale Schweiz 2022» soll aufzeigen, dass eine Gruppe von Menschen aufgrund der Digitalisierung ins Abseits geratet. Die Pandemie habe dies verdeutlicht.

Das Contact Tracing wurde via App erfasst – für Menschen ohne Smartphone ein Hindernis. (Symbolbild)

Erstmals wurde in einer Studie der Umgang der Bevölkerung mit digitalen Technologien seit der Pandemie untersucht. In der Studie wurden im ersten Quartal dieses Jahres in der Deutsch- und Westschweiz 1000 Erwachsene befragt.