In Indien steigen die Corona-Neuinfektionen wieder rasant an.

Indien ächzt unter dem Coronavirus. Gemäss Informationen der «Times of India» wurden am Freitag fast 60’000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 257 Menschen starben daran. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich bereits 11’850’000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, über 160’000 sind gestorben.

Nun kämpft Indien mit einem weiteren Problem. Eine heimtückische Doppel-Mutation des Virus, die sich aus der britischen und der südafrikanischen Variante zusammensetzt, breitet sich im Land aus. «Wir haben die Doppel-Mutation in 206 Fällen aus der Region Maharashtra nachweisen können, in neun Fällen in Delhi und auch in anderen Regionen», erklärt Sujeet Kumar Singh vom indischen «National Centre for Disease Control». In der Region Nagpur seien 20 Prozent der Fälle Doppel-Mutationen.