Die Dos and Don’ts bei Kindersitzen im Auto

Sicherheitsgurte in Autos sind für Erwachsene ausgelegt und schützen Kinder bei Unfällen nicht genügend. Deshalb gilt in der Schweiz die Vorschrift, Kinder unter 12 Jahren – oder wenn sie kleiner sind als 150 cm – mit geeigneten Kindersitzen zu sichern. Abhängig von Grösse, Gewicht und Alter eignen sich Babyschalen, Kindersitze oder Sitzerhöher.

Die korrekte Montage, das Lesen der Gebrauchsanleitung und die korrekte Benutzung eines Kindersitzes im Auto sind dabei ein Muss, wie TCS-Experte Jürg Reinhard im Showroom der Babymarken Joie und Nuna in Steinhausen erklärt: «Den grössten Fehler, den man bei Kindersitzen machen kann, ist die falsche Montage. Das passiert vor allem dann, wenn man im Stress ist oder weil man glaubt, auf der kurzen Strecke zum Kindergarten wird schon nichts passieren.» Ein Trugschluss: In der Schweiz starben in den 10 Jahren von 2007 bis 2017 insgesamt 39 Kinder im Auto (Quelle: Bundesamt für Strassen). Im Jahr 2017 verunfallten 1343 Kinder im Strassenverkehr, 336 davon sassen in einem Auto.