TCS Camping-Kolumne: Die Dos und Don’ts beim Campen

Der kleine Camping Knigge

1. Alle sind willkommen Camper sind unkompliziert, gesellig und kontaktfreudig. Man grüsst sich, ist per Du und schliesst schnell neue Bekanntschaften. Und wenn du mal in der Klemme steckst, hilft dir dein Campingnachbar gerne.

3. Halte dich an den Dresscode Endlich raus aus dem Businessanzug, weg mit dem Deux-Pièce oder einengenden Kleidern. Auf dem Campingplatz gibt es keinen Dresscode und es herrschen allgemein lockere Kleidervorschriften, wenn überhaupt. Aber denk daran, dass du hier mit vielen Menschen auf engem Raum lebst. Nicht alle mögen zu viel Freizügigkeit. Nackedeis sind gar nicht erwünscht.

5. Camping mit Hund – so läufts rund Auf praktisch allen Campingplätzen gilt die Hundeleinen-Pflicht. Leine deinen vierbeinigen Freund auch auf der Parzelle an und lass ihn auf keinen Fall allein auf der Parzelle zurück. Hier erklärt euch Filou , worauf er während seinen Campingferien sonst noch achtet.

6. Keine Rauchzeichen verbreiten Viele Campingplätze bieten Gemeinschafts-Grillplätze an. Wenn du einen nutzt, verlasse den Grillplatz immer sauber und aufgeräumt. Achte darauf, dass du beim Grillieren nicht zu viel Rauch produzierst, der sich dann unangenehm über den ganzen Campingplatz verteilt. Das gilt natürlich auch für den eigenen Grill auf der Parzelle. Wenn du mit einem Einweggrill grillierst, denke an eine Unterlage oder suche einen geeigneten Ort, denn die Hitze wird sonst das Gras darunter «verbrennen» und hässliche, braune Flecken hinterlassen.

7. Abfall korrekt entsorgen

Egal wo, ob auf deiner Parzelle, am Grill, im Sanitärgebäude, in den öffentlichen Gemeinschaftsräumen oder auf der Strandwiese: lasse keinen Abfall zurück und entsorge alles an den dafür vorgesehenen Abfall- und Recycling-Stationen. Der nächste Gast und auch die Campingmitarbeiter werden es dir danken.