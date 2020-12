Wieso werden die Briten vor uns geimpft?

In Grossbritannien haben die Behörden dem Pfizer/Biontech-Impfstoff am 2. Dezember die Notfallzulassung erteilt. In der Schweiz, wo das Zulassungsgesuch von Pfizer/Biontech am 19.10.2020 bei Swissmedic eingereicht wurde, ist man noch nicht so weit. Der Grund: «Grundsätzlich gelten für Impfstoffe die gleichen hohen Zulassungsanforderungen wie für alle anderen Arzneimittel», bestätigt Lukas Jaggi, Sprecher des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic. «Die Arzneimittelsicherheit und die Sicherheit der Empfängerinnen und Empfänger haben höchste Priorität.» So könne «ein Entscheid über eine Zulassung erst dann getroffen werden, wenn aus Phase-III-Studien genügend aussagekräftige Daten zur Beurteilung von Nutzen und Risiken verfügbar sind».