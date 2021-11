Siebenfacher Vater - Die Drillinge von Bushido sind da

1 / 9 Die Drillinge von Bushido und seiner Frau Anna-Maria sind da. Leonora, Naima und Amaya erblickten am Donnerstag das Licht der Welt. Instagram/bush1do Noch vor einer Woche hat Anna-Maria Besuch von ihrer älteren Schwester, der Sängerin Sarah Connor (41), erhalten. Instagram/sarahconnor Auf Instagram postete die Musikerin zwei Fotos, in denen sie den riesigen Babybauch ihrer kleinen Schwester umarmt. Dazu schrieb sie: «Du bist wohl die stärkste Frau, die ich kenne. Ein pures Kraftwerk. Was dein Körper da gerade schafft, davor habe ich tiefsten Respekt.» Instagram/sarahconnor

Darum gehts Bushido und seine Frau Anna-Maria sind erneut Eltern geworden.

Die 39-Jährige brachte ihre Drillinge am Donnerstag zur Mittagszeit zur Welt.

«Ich bin einfach überwältigt und fühle heute mehr denn je, dass die Familie das Wichtigste in unserem Leben ist», schreibt der deutsche Rapper zu einem Instagram-Post aus dem Kreisssaal.

Nun ist der 43-Jährige siebenfacher Vater.

Babyfreude im Hause Ferchichi: Die Drillinge von Bushido und seiner Frau Anna-Maria erblickten das Licht der Welt. Zu Mittag sind die drei Töchter des Ehepaares zur Welt gekommen. Lange Zeit war unklar, ob alle Babys überleben, da die 39-Jährige während der Schwangerschaft Blutungen hatte. Nun scheint aber alles gut gegangen zu sein, wie Bushido auf Instagram schreibt.

Zu einem Schnappschuss, auf dem der 43-jährige Rapper mit seiner schwangeren Frau im Spital zu sehen ist, schreibt er: «Heute war es endlich soweit. Um 12.33, 12.34 und 12.35 Uhr hat meine Frau unsere drei Töchter auf die Welt gebracht. Ich bin einfach überwältigt und fühle heute mehr denn je, dass die Familie das Wichtigste in unserem Leben ist.» Der Musiker kann sein Glück kaum fassen: «Ich finde keine Worte, die beschreiben, wie tapfer meine Frau war. Ich liebe dich über alles Anna-Maria und ein grosses Dankeschön dem gesamten Team in der Charité. Ihr habt mich heute zum glücklichsten Menschen dieser Erde gemacht.»

Kinder kamen per Kaiserschnitt zu Welt

Nebenbei verriet Bushido auch gleich die Namen seiner jüngsten Kinder in den Hashtags: Leonora, Naima und Amaya. Die drei Mädchen sind in der 36. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Dieser Eingriff war ursprünglich einen Tag später – am Freitag – geplant. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ging es der 39-Jährigen zuletzt allerdings nicht besonders gut.

Am Mittwoch hatte sie sich zuletzt auf Instagram mit ihrem Babybauch gezeigt. «Morgen bin ich in der 36. SSW!!!! Ich kann es nicht fassen», schrieb sie dazu. «Ich hoffe immer noch, dass es von alleine losgeht, aber sie wollen einfach nicht raus. Schleppe ungefähr sieben Kilo Baby mit mir rum und so langsam komme ich an meine Grenzen.»

Siebenfacher Vater

Erst vor einigen Wochen hiess es, dass der Rapper nicht bei der Geburt dabei sein wolle. «Mein Mann befürchtet, vor Aufregung ohnmächtig zu werden. Das Risiko will ich nicht eingehen. Er wartet deshalb vor der Tür und steht mir bei, wenn ich ihn brauche», so Anna-Maria gegenüber der «Bild». Bushido selbst sagt dazu: «Ich glaube, wenn ich mit dabei wäre, bräuchten wir ein weiteres Ärzteteam. Ich würde ohnmächtig werden bei all dem Blut.» Schlussendlich entschied er sich aber doch dazu, seiner Frau zur Seite zu stehen.

Das Paar hat bereits vier gemeinsame Kinder: Tochter Aaliyah (9), die Zwillinge Djiabrail und Laila (beide 8) sowie Söhnchen Issa (6). Anna-Maria, die übrigens die Schwester von Sarah Connor ist, hat noch ein Kind aus einer früheren Beziehung mit dem Fussballer Pekka Lagerblom: Sohn Montry (19).