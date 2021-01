18 Quadratmeter Wohnfläche hat das kleine Häuschen, das in einem deutschen Studio aufgebaut wurde und in den kommenden zwei Wochen als Kulisse für die tägliche Live-Sendung dienen wird. Bevor die Dschungelshow am Freitagabend startet und das Tiny House bezogen wird, hat RTL bereits erste Bilder der Unterkunft veröffentlicht ( siehe Bildstrecke oben ).

Kandidaten ziehen zu dritt ein

Die 18 Quadratmeter Platz werden sich die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten im Turnus teilen. Das heisst: Anders als im normalen Dschungelcamp wohnen sie nicht alle zusammen, sondern aufgeteilt in vier Gruppen. Drei Tage lang müssen sie jeweils zu dritt im Tiny House ausharren. 24 Stunden am Tag werden die Promis dabei von fix installierten Kameras gefilmt, Kontakt zur Aussenwelt werden sie keinen haben. Und wenn eine Gruppe die drei Tage hinter sich hat, ziehen nach einer Desinfektion direkt die nächsten Titelanwärter ein.

Intimsphäre gibt es im Tiny House so gut wie keine: Es gibt nur einen Raum, das WC und die Dusche befinden sich hinter einem Vorhang. Damit sich die Kandidatinnen und Kandidaten vor laufender Kamera nicht nur langweilen, müssen täglich Prüfungen absolviert werden. Laut einer Medienmitteilung von RTL wird es auch tierische Aufgaben geben, in der die Promis «ihre Dschungeltauglichkeit» beweisen müssen.

Wie genau das Finale am Ende des zweiwöchigen Spektakels aussehen wird, hat der Sender noch nicht verraten. Fest steht: Das Publikum wird den Sieger oder die Siegerin per Televoting wählen, wie es auch in «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» der Fall ist. Als Preis winkt in der Corona-Ersatzshow jedoch keine Dschungelkrone, sondern umgerechnet rund 54’000 Franken Preisgeld und ein «goldenes Ticket» für die Teilnahme am Dschungelcamp 2022.