Cancelled. So sah der Flugplan des Euro-Airports aus, nachdem Europa im Frühling in den Corona-Lockdown ging.

Um 71 Prozent auf noch 2,6 Millionen ist der Passagierverkehr vergangenes Jahr am Basler Euro-Airport zurückgegangen. Corona hat dem Flughafen die schlechteste Bilanz aller Zeiten beschert, nachdem er über Jahre solide gewachsen war. Und ein Ende der Krise ist noch nicht in Sicht. Im besten Fall wird der Flughafen im laufenden Jahr fünf Millionen Passagiere befördern. 2019 waren es praktisch doppelt so viele.

«Corona ist etwas, das der Flughafen noch nie erlebt hat», sagt Direktor Matthias Suhr. Der Lockdown im Frühling 2020 brachte den Betrieb fast gänzlich zum Erliegen. «Die Durchsagen liefen weiter, aber das Terminal war eigentlich leer», erzählt Suhr. In den Monaten April bis Juni brach der Passagierverkehr um 97 Prozent ein. Zweitweise waren Covid-Patienten auf Sanitätsflügen praktisch die letzten Passagiere. Diese wurden aus dem Elsass, das in der ersten Welle hart getroffen wurde, auf Spitäler im ganzen Land verteilt.

Fracht rettet Bilanz

Vom Virus praktisch nicht tangiert war indes das Frachtgeschäft, das am Euro-Airport traditionell stark ist. Dieser Bereich profitierte gar von Corona und legte um 2,3 Prozent auf 108’500 Tonnen zu. «Wir sind ein Export-Hub für die Pharmaindustrie», erklärt Suhr. Täglich wurden Blutproben per Expressfracht umgeschlagen und aus China wurde im grossen Stil Schutzmaterial eingeflogen. Der Expressdienst TNT hat sogar 60 Mitarbeitende nach Basel verlegt.

Das ist allerdings eine Ausnahme. Insgesamt sind 2020 am EAP rund 500 Jobs verloren gegangen, wie eine Erhebung im Dezember zeigte. So sind aktuell noch rund 6000 Personen am Flughafen beschäftigt. Die Betreibergesellschaft selbst konnte einen Stellenabbau bislang dank Einstellungsstopp und Kurzarbeit verhindern. Auch im laufenden Jahr wolle man an dieser Strategie festhalten und keine Jobs streichen.