Isle of Man - Die E-Sport-Insel in England

Um Technologie-Konzerne anzuziehen wurde die Abteilung «Digital Isle of Man» gegründet. Sie soll verschiedene IT-Bereiche unterstützen wie auch den E-Sport. Seit Dezember letzten Jahres gibt es das E-Sport Team X7, das im Spiel «League of Legends» aktiv ist und jetzt offiziell von der Regierung unterstützt wird. Bis anhin ist das Projekt ein voller Erfolg.



So hat der «LoL»-Squad von X7 in der «United Kingdom Esports League» bis jetzt alle Matches gewonnen und man hat Ambitionen, auch international Fuss zu fassen. Die Isle of Man könnte auch für andere Organisationen eine neue Heimat werden, denn wenig Steuern zahlen und Geld bekommen von der Regierung, dass könnte auch grosse Clans, die schon in England zuhause sind, anziehen, wie zum Beispiel Fnatic, die in London ansässig sind und Millionen im E-Sport verdienen.