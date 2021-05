Homeoffice als Jobkiller? - «Die Ehrgeizigen gehen wieder an ihren Arbeitsplatz»

Chefs sitzen vermehrt im Homeoffice

In der Schweiz will die Mehrheit der Berufstätigen auch von zuhause arbeiten können. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Schweizer Immobilienunternehmens Steiner. Demnach sagen 91 Prozent der Befragten, die aktuell zuhause arbeiten oder dies zumindest theoretisch könnten, dass sie auch künftig im Homeoffice sein möchten. Befragt wurden 1000 Berufstätige in der Deutsch- und Westschweiz.



Laut der Umfrage arbeiten in der Stadt und bei grossen Firmen mehr Menschen von zuhause aus als auf dem Land und in KMU-Betrieben. Vor allem Chefinnen und Chefs (51 Prozent) oder Arbeitnehmende aus der Unternehmensleitung (61 Prozent) arbeiten aktuell im Homeoffice. Vor der Pandemie waren es knapp 42 Prozent beziehungsweise 37 Prozent.