Darum sind die Schweizer unzufriedener als 2021

Die allgemeine Zufriedenheit der Bevölkerung in der Schweiz ist gemäss einer Befragung in den letzten zwei Jahren gesunken. Besonders mit der Politik und ihren Finanzen sind viele unglücklich.

Darum gehts Nach 2021 hat der Vergleichsdienst Moneyland erneut eine Erhebung zur Zufriedenheit der Schweizerinnen und Schweizer durchgeführt.

Dabei zeigte sich, dass die meisten Werte gesunken sind.

Dennoch sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz relativ zufrieden mit ihrem Leben.

Mit aktuell 7,3 von zehn möglichen Punkten ist die allgemeine Zufriedenheit der Schweizerinnen und Schweizer in den letzten zwei Jahren von 7,6 um 0,3 Punkte gesunken: Dies besagt eine repräsentative Studie des Online-Vergleichsdienstes Moneyland, in deren Rahmen im März 1538 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz nach ihren Befindlichkeiten in verschiedenen Bereichen befragt wurden. Sie konnten dabei auf einer Skala von eins (überhaupt nicht zufrieden) bis zehn (sehr zufrieden) antworten.

Zufriedenheit mit Kindern gesunken

Die höchsten Einzelwerte erreichte dabei die Zufriedenheit mit der eigenen Familie, wobei Eltern allerdings deutlich weniger zufrieden mit den eigenen Kindern waren als bei der letzten Befragung im Jahr 2021: Der entsprechende Wert sank deutlich von 8,4 auf 7,7 Punkte. Aber auch der Wert für die Zufriedenheit mit den Eltern sank von von 8 auf 7,4 Punkte. Ebenfalls grössere Unterschiede zeigten sich bei der Zufriedenheit bei der Ausbildung, die von 7,8 auf 7,2 sank.

Am wenigsten zufrieden sind Schweizerinnen und Schweizer bei politischen und religiösen Themen. Schweizer Politikerinnen und Politiker, der Bundesrat sowie die eigene Kirche erhalten alle weniger als sechs Punkte. Auffallend: In städtischen Gebieten gibt es in diesen Bereichen jeweils über einen halben Punkt mehr als in ländlichen. «Auf dem Land ist man wesentlich unzufriedener mit der Politik», stellt Benjamin Manz, Geschäftsführer bei Moneyland, fest.

Finanzen und ÖV als Ärgernisse

Auch mit der eigenen finanziellen Lage (5,9 Punkte) sind Schweizerinnen und Schweizer unterdurchschnittlich zufrieden. «Die eigenen Finanzen gehören zu den grössten Volkssorgen der Schweiz», erklärt Manz. Frauen sind mit 5,8 Punkten im Vergleich zu Männern (6,1 Punkte) noch leicht unzufriedener bezüglich der eigenen finanziellen Lage, ebenso wie beim Lohn.

Was Unternehmen und Dienstleister betrifft, schneidet der eigene Hausarzt mit 7,1 Zufriedenheitspunkten am besten ab. Darauf folgen die Bank und der Internet-Anbieter mit je 6,9 Punkten. Besonders unzufrieden sind die Befragten mit dem Postauto und der SBB (je 6,3 Punkte). Dabei sind die Werte auf dem Land etwas tiefer als in städtischen Gebieten. «Es gelingt dem ÖV nicht, die Kundschaft zufriedener zu machen – und die geplanten Preiserhöhungen der SBB dürften das noch weiter erschweren», so Manz.

Ältere Menschen sind zufriedener

Auffällig: Generell sind ältere Menschen zufriedener als jüngere. Befragte im Alter von 50 bis 74 Jahren geben ihrem Leben im Schnitt 7,7 Zufriedenheitspunkte. Bei Personen im mittleren Alterssegment von 26 bis 49 Jahren sind es 7,1 Punkte, bei jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren gar nur 6,9 Punkte. Auch mit dem Hausarzt, der Ausbildung und ihrer Wohnung sind über 50-Jährige besonders überdurchschnittlich zufrieden. Junge Menschen sind besonders mit ihren Kindern, dem Hausarzt, ihrem Lohn und dem Job unterdurchschnittlich zufrieden.

Zwar ist die Zufriedenheit der Schweizerinnen und Schweizer gesunken – das soll aber nicht heissen, dass sie unzufrieden sind: Mit durchschnittlich 7,3 Punkten liegt die allgemeine Bewertung des eigenen Lebens immer noch relativ hoch. Diese allgemeine Zufriedenheit gehört sogar zu den höchsten Werten der aktuellen Studie. «Schweizerinnen und Schweizer haben zwar insbesondere an bestimmten Firmen und an der Politik einiges auszusetzen», so Manz, «insgesamt sind sie jedoch immer noch ziemlich zufrieden.»

