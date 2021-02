«Für uns ist eine Welt zusammengebrochen», sagt Erik Orsos (14) aus Oberburg BE mit bedrückter Stimme. Am Montagmittag ging sein Vater Gabor kurz in die Bäckerei. Bloss zehn Minuten sei er weg und niemand zuhause gewesen, erzählt Sohn Erik. Doch als Gabor zurückkam, sei die Haustür aufgebrochen gewesen. Jemand ist bei der Familie eingebrochen. Die Einbrecher hatten es jedoch offenbar nicht auf Geld oder sonstige Wertsachen abgesehen – weggekommen ist stattdessen nur die einjährige Familienhündin Luna.

Die hätten nichts mitgehen lassen – ausser die junge Staffordshire -Dame. «Die wollten nur den Hund», so Erik, dem sein Vierbeiner sehr am Herzen liegt. Dass dieser just in dem kurzen Zeitfenster gestohlen wurde, deute ausserdem darauf hin, dass die Täter das Haus observiert hätten. Doch wer könnte einen Grund haben, ihre Hündin zu stehlen? Eine Antwort auf diese Frage haben die Orsos nicht, einen leisen Verdacht aber schon: Vor einiger Zeit habe ein Hundesitter auf Luna aufgepasst. Nach einem Streit habe man sich von ihm getrennt. «Vielleicht wollte er sich rächen, hat den Hund gestohlen und ihn dann weiterverkauft», so Orsos. Das sei aber eine reine Vermutung.