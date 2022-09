Reissleine gezogen : Sechs Niederlagen in Serie – der FCZ entlässt Trainer Franco Foda

Der Meister FC Zürich muss sich bereits wieder einen neuen Trainer suchen. Die Niederlage im Cup gegen Lausanne war die sechste in Serie (in Meisterschaft, Europa League und Cup) – und damit die eine zu viel: Der FCZ entliess Trainer Franco Foda, wie der Verein auf seiner Website berichtet.

«Ich bedaure diese Trennung ausserordentlich. Leider haben die Resultate in der Meisterschaft wie auch im Schweizer Cup nicht den Erwartungen entsprochen. Trainer und Mannschaft haben aber mit dem Erreichen der Gruppenphase in der Europa League ein wichtiges Saisonziel erreicht. Ich wünsche Franco und seinem Trainerstab für die Zukunft alles Gute», wird Präsident Ancillo Canepa zitiert. Der 56-jährige Deutsche konnte in seinen 17 Partien mit den Zürchern in keiner Hinsicht an die erfolgreiche letzte Saison anknüpfen.