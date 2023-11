«Die Ems-Chemie hat ein Eigentor geschossen»

Ems vs. Kununu: Darum gehts

«Jetzt steht die Ems-Chemie in einem schlechten Licht da»

«Normalerweise gelangen solche Fälle nicht an die Öffentlichkeit», sagt Mark Balsiger zu den gelöschten Bewertungen auf Kununu.

Herr Balsiger, Ems-Chemie hat Bewertungen auf Kununu löschen lassen. Überrascht Sie das?

Balsiger: Nein, solche Fälle gibt es ab und zu, normalerweise gelangen sie aber nicht an die Öffentlichkeit. In den letzten Jahren hat sich der Ton im Netz und auf Social Media verschärft, das merkt man auch bei den Posts auf Bewertungsportalen. Kununu und Tripadvisor sind in den Firmen schon lange ein heisses Thema.