Unternehmenszahlen: Die EMS-Gruppe schreibt einen Rekordumsatz

Die Unternehmensgruppe EMS-Chemie konnte ihren Umsatz in den letzten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr steigern.

Der Nettoumsatz stieg dabei um fast elf Prozent, was einem neuen Rekord entspricht.

Die in den Bereichen Hochleistungspolymere und Spezialchemikalien tätige EMS-Gruppe konnte ihren Nettoumsatz in den letzten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Prozent auf 1,871 Milliarden Franken steigern, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Der Umsatz habe damit einen Rekordwert erreicht.