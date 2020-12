HC Ambri-Piotta gegen den EHC Biel, das ist der Match von heute. Vielleicht habt ihr jetzt ein Déjà-vu, denn Biel hatte vor zwei Tagen ein Heimspiel gegen die Tessiner. Auf dem echten Eis hatte Ambri-Piotta keine Chance und verlor 7:1 gegen die Seeländer, doch auf dem virtuellen Eis könnte das anders sein und der HC Ambri-Piotta könnte seine Ehre verteidigen.



Am Controller für die Tessiner ist Samuel Kurth, der gegen EHC Biels Vinicius Gantenbein kämpft in «NHL 21».

Samuel Kurth ist schon seit seiner Kindheit Fan vom HC Ambri-Piotta. Er wohnt in St. Gallen und hat trotzdem seit zwölf Jahren eine Saisonkarte.