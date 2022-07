Höhlenunfall: «Die engen Platzverhältnisse waren speziell herausfordernd»

Ein Höhlenforscher wurde in einer Tiefe von 50 Metern von einem Stein getroffen und so verletzt, dass er eigenständig nicht mehr rauskam.

Am Montagnachmittag wurde die Kantonspolizei St. Gallen über einen Unfall in einer Höhle informiert. Ein 40-jähriger Höhlenforscher wurde in einer Tiefe von ungefähr 50 Metern von einem Stein getroffen und am Bein verletzt. Der Mann konnte die Höhle nicht mehr eigenständig verlassen und es wurde eine aufwendige Rettungsaktion gestartet.