Schweizer Geisel in Kolumbien

«Die Entführer sagten, wir seien auf dem Friedhof angekommen»

Der in Kolumbien als Geisel gehaltene Schweizer Daniel G. erzählt nach seiner Befreiung von seiner Zeit in den Fängen der Entführer.

Der Schweizer Daniel G. und der Brasilianer Jose Iban A. G. sind seit Donnerstag wieder frei . Die beiden Männer waren während einer Reise durch Kolumbien am 20. März von ehemaligen Farc-Rebellen entführt worden. Nach fast drei Monaten in der Hand der Kidnapper wurden beide Geiseln in der südwestlichen Region Cauca durch die kolumbianische Armee befreit.

Während einer Pressekonferenz gab Daniel G. Details zu seiner Entführung bekannt. Auf Spanisch erzählte er, dass er an jenem Tag bei einem Ausflug in der Nähe von Corinto an der Pazifikküste mit Jose Iban A. G. in einem Lebensmittelladen nach dem Weg fragte, als bewaffnete Ex-Mitglieder einer Farc-Miliz sich auf Motorrädern ihnen näherten.