Teil-Lockdown Österreich – «Ich bezweifle, dass ein ‹Wegsperren der Ungeimpften› der richtige Weg ist»

1 / 6 Es werden eigene Staffeln abgestellt, um zu kontrollieren, wer geimpft oder ungeimpft ist. REUTERS Die Regierung rund um den neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat einen Lockdown für Ungeimpfte erlassen. Florian Wieser/APA/dpa Die Polizei ist an beliebten Strassen in Österreich sehr präsent. REUTERS

Darum gehts In Österreich gibt es Menschen, die noch schärfere Corona-Massnahmen fordern.

Andere hingegen finden es nicht fair, dass nur Ungeimpfte in einen Lockdown müssen.

Ob dieser Teillockdown aber wirklich effektiv genug ist, wird in Frage gestellt.

Seit 00.00 Uhr gilt in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte. Wer keine Impfung hat, darf das Haus oder die Wohnung nur noch aus dringenden Gründen verlassen, wie zum Beispiel für tägliche Einkäufe oder de n Besuch beim Arzt. Arbeiten gehen dürfen Ungeimpfte trotz des Lockdowns. An den Arbeitsplätzen bei unseren Nachbarn gilt aber schon länger die 3-G-Regel. Zum Teillockdown hinzu kommt, dass die Regierung in Wien diverse Corona-Massnahmen verschärft hat. Doch wie gehen Österreicherinnen und Österreicher damit um? Wie sehr werden sie in ihrem täglichen Alltag eingeschränkt?

«20 Minuten» hat sich bei unseren Nachbarn umgehört. Die Wienerin Gerrit Gubo sagt etwa: «Ja, ich finde den Teillockdown vertretbar. Wir haben immens hohe Infektionszahlen, die wir drücken müssen.» Da sie geimpft sei, betreffen sie die Massnahmen kaum. In den sozialen Medien habe es aber viel Aufregung deswegen gegeben.

Eine weitere Wienerin, die anonym bleiben möchte, sagte gegenüber «20 Minuten»: «Die Entscheidung für diesen Lockdown halte ich für eine Alibi-Handlung der Regierung, weil in den vergangenen Wochen weder klar kommuniziert wurde, noch die Impfkampagne grossen Erfolg gezeigt hat.» Weiter meinen Experten, dass es eine Kontaktreduktion von 30 Prozent brauche, um die Welle abzuschwächen. Niemand erwarte aber ernsthaft, dass der Lockdown für Ungeimpfte derart effizient sein werde. Und wie sieht es mit dem öffentlichen Leben aus, am ersten Tag des Teil-Lockdowns? «Man merkt in Wien, dass die Lokale fast leer sind – aber das schon seit letzter Woche. Der Lockdown für Ungeimpfte ist so neu, dass man die tatsächliche Auswirkung noch schwer abschätzen kann.»

«Ich wurde direkt am Eingang der Buchhandlung kontrolliert»

Ein Vorarlberger, der in St. Gallen arbeitet, wurde bisher noch nicht gross mit dem Teillockdown konfrontiert. Das liege aber auch daran, dass der Lockdown für Ungeimpfte nicht vergleichbar sei wie mit einem Lockdown für alle. «Die Ungeimpften gehen ja trotzdem noch Arbeiten und dürfen auch für Spaziergänge aus dem Haus, darum merkt man das nicht so fest.» Er sei aber am Montag in einer Buchhandlung gewesen und dort wurde direkt beim Eingang der 2-G-Nachweis kontrolliert. «Ohne diesen hätte ich den Laden nicht betreten dürfen».

Doch die Meinungen sind klar gespalten. So sagt eine pensionierte Steirerin, die in Wien lebt und anonym bleiben möchte: «Den Entscheid der Regierung finde ich nicht vertretbar». Auch für Elisabeth Klapsch sind die Massnahmen nicht vertretbar, zumindest nicht so, wie sie nun von der Regierung bestimmt worden sind. «Ich selbst bin geimpft und würde es befürworten, wenn es aus Solidarität einen Lockdown für alle – egal ob geimpft oder nicht – gäbe. Angesichts der aktuell sehr angespannten Lage müssen definitiv härtere Massnahmen her. Ich bezweifle aber, dass ein ‹Wegsperren der Ungeimpften› der richtige Weg ist.»

Jedoch werden auch Stimmen laut, die sogar noch schärfere Massnahmen fordern. Eine davon ist die von Clemens Schuster, der in Niederösterreich lebt. «Ich bin stark für eine weitere Verschärfung der Massnahmen, um den Impfdruck weiter zu erhöhen und empfinde den Teil-Lockdown daher als durchaus vertretbar.» Ähnlich hört es sich beim Wiener Michael Bierent an: «Grundsätzlich war das aufgrund der seit Wochen hohen und steigenden Inzidenzzahlen von Ungeimpften absehbar. Für mich kommen die Massnahmen sogar etwas zu spät.»