Eingeschläfertes Olympia-Pferd - «Die Entscheidung war nicht einfach, man konnte einfach nichts mehr tun»

Seine Teamkollegin Mélody Johner bezieht in einem Interview Stellung und verteidigt den Entscheid.

Robin Godel, der Reiter von Jet Set, musste nach dem Entscheid viel Kritik ertragen. Soviel, dass er den Instagram-Post , in dem er den Verlust seines Jet Set betrauerte, wieder gelöscht hat. In einem Interview mit « 24 heures » und der « Tribune de Genève » spricht jetzt Teamkollegin Mélody Johner über den Vorfall.

Dass das Pferd grundlos eingeschläfert worden sein soll, stimme überhaupt nicht. «Das Pferd wurde in die Klinik gebracht und alle Untersuchungen gemacht, die gemacht werden konnten. Ultraschall, Röntgen, Analysen und Gespräche mit mehreren Tierärzten . Die Entscheidung war nicht einfach, aber einstimmig. Man konnte einfach nichts mehr machen», so Johner.

Zu Unrecht als Mörder beschimpft

Man habe vieles gehört und vieles stimme auch einfach nicht, sagt Johner. «Es gab davor keine Stürze oder Unfälle und schon gar nicht lag es an schlechter Führung», so Johner. «Das Pferd habe die Kombinationen sauber gemacht. Nach dem letzten Hindernis hat man gesehen, dass sich das Pferd anders bewegt, und Robin hat sofort aufgehört. Wir mussten feststellen, dass es ein Problem mit den Sehnen und Bändern gibt.»

Es war auch nicht einfach die Entscheidung eines Einzelnen, gibt Johner weiter an: «Besitzer, Tierarzt, Trainer und Reiter, sie alle mussten Vor- und Nachteile abwägen. Es gab aber nur noch Nachteile.»

Auch dass Robin Godel nach dem Ereignis beleidigt wurde, sieht Mélody Johner als Unrecht. In den sozialen Medien wurde dem 22-Jährigen vorgeworfen, ein Mörder und Tierquäler zu sein. So ein Verhalten ist für sie inakzeptabel. Von den sozialen Medien hat sich Godel distanziert und sagte zu «Blick»: «Es war schnell klar, dass Jet Set ein hoffnungsloser Fall ist. Ihn am Leben zu lassen, wäre nicht zu seinem Wohle gewesen.» Den Entscheid, Jet Set einzuschläfern, habe er darum nie bereut.