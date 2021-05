Verlosung – Exklusive VIP-Plätze für die ePlayoffs am 8. Mai zu gewinnen

In der McDonald's App eNationalleague kämpfen die besten «NHL21»-Spieler der Schweiz um die Schweizermeisterschaft. Sie vertreten alle Vereine der National League auf dem virtuellen Eis und gehören offiziell zum Club. Die acht besten Vereine kämpfen am Samstag, 8. Mai um den Titel und 20 Minuten ist live dabei. «NHL 21» gehört zu den beliebtesten Sportspielen der Schweiz und auch die virtuelle «NHL»-Szene wächst seit Jahren. Mit der eNationalleague haben wir schon jetzt eine der stärksten Ligen in Europa, obwohl die Liga in ihrer ersten Saison ist. Der Grund dafür sind die Spieler.

Die Favoriten

Kein Team war so dominant wie der HC Lausanne. Am Controller für die Waadtländer ist Mirco Salvi, der neben der eNationalleague sein Können auch in der eDEL, dem deutschen Pendant der eNationalleague unter Beweiss stellt. In der ganzen Saison hat er nur zwei Mal verloren, dies noch dazu erst in der Overtime.



Sein grösster Verfolger in der eNationalleague ist Sven Julmi. Der E-Sportler spielt für die ZSC Lions in allen grossen Ligen in Europa. Die Lions gehören im «6on6»-Modus, wo jeder E-Sportler nur einen Spieler kontrolliert, zu den Besten in Europa. Sven Julmi spielt, wie Mirco Salvi, auch in der eDEL. Egal ob eNationalleague oder eDEL, beide E-Sportler schenken sich nie etwas und jedes Spiel endet mit einem knappen Resultat.