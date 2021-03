Zwei Physiker prophezeiten im Dezember 2020, dass die Welt bereits in zwei bis vier Jahren untergehen wird. Das, weil uns durch die weltweite Entwaldung der Sauerstoff ausgehen wird.

Die gute Nachricht: Wir werden das Ende nicht mehr miterleben, da es erst in rund 1 Milliarde Jahren soweit sein wird.

Ohne Sauerstoff könnten wir nicht existieren. Die Luft zum Atmen ist für uns Menschen etwas so Selbstverständliches, dass wir nie auf den Gedanken kommen würden, dass dieser Sauerstoff eines Tages einmal ausgehen könnte. Doch genau dazu wird es kommen.

Wie die Umweltwissenschaftler Kazumi Ozaki von der japanischen Toho Universität und Christopher Reinhard vom Georgia Institute of Technology im Fachjournal «Nature Geoscience» schreiben, wird von den 21 Prozent Sauerstoff, die sich jetzt in der Erdatmosphäre befinden, in etwa einer Milliarde Jahren nur noch ein Prozent übrig sein.