Sonne fehlt noch - Die Erdbeer-Saison könnte richtig gut werden

Für eine gute Erdbeer-Ernte sollte es in den kommenden Wochen aber schön und trocken bleiben. Bei weiterem Regenfall droht den Früchten der Schimmelpilz.

Die Erdbeer-Region Nummer eins in der Schweiz – der Kanton Thurgau – liefert schon erste Prachtexemplare – wie hier auf der Redaktion von 20 Minuten.

Wie RTL berichtet, haben die relativ kühlen Temperaturen in unseren Breitengraden in den vergangenen Wochen mindestens eine gute Seite: Sie könnten dafür sorgen, dass die Erdbeer-Ernte dieses Jahr besonders gut ausfallen wird. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, in denen es schon früh zu sommerlichen Temperaturen kam, haben die Erdbeeren dieses Jahr nämlich länger Zeit zum Reifen. Je länger dies der Fall ist, desto grösser und süsser fallen die Früchte aus.