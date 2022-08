Messungen der Erdrotation: Die Erde dreht sich immer schneller – Forscher stehen vor einem Rätsel

So ein kurzer Tag wurde noch nie gemessen seit Beginn der Messungen der Rotationsgeschwindigkeit 1960. Der 29. Juni war laut Timeanddate.com 1,59 Millisekunden kürzer als 24 Stunden. Seit 2020 wurde eine Serie von kurzen Tagen gemessen und diese Tendenz könnte zur Einführung einer negativen Schaltsekunde führen, so ABC News . Wenn die Tage immer kürzer werden, wäre dies notwendig, damit unsere Uhrzeit weiterhin mit der Erdrotation übereinstimmt.

Bis jetzt gab es nur positive Schaltsekunden, da sich die Erde tendenziell langsamer drehte. Diese hatten schwerwiegende Folgen für die IT und es kam zu Ausfällen von diversen Websites und Cloudanbietern. Dr. Michael Wouters vom australischen «National Measurement Institute» gab gegenüber ABC News jedoch an, dass eine negative Schaltsekunde nicht so schwierig wäre wie eine positive. Das Problem sei, dass die Programmierungen davon ausgehen würden, dass die Zeit immer vorwärts laufe. Füge man jedoch eine Schaltsekunde hinzu, drehe man im Prinzip die Zeit zurück, was zu Problemen führe. Nehme man eine Sekunde weg, springe man in der Zeit nach vorne, was für die Programmierungen mehr Sinn mache, da die Zeit noch immer vorwärts laufe. Wenn die Technologie nicht sehr alt ist, soll es laut Wauters nicht zu Ausfällen kommen.