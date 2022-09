Bei Schweizer Grenze : Die Erde kommt nicht zur Ruhe – Nachbeben der Stärke 3.0 registriert

Am Sonntagmorgen hat in Mulhouse, nahe der Schweizer Grenze, erneut die Erde gebebt. Die Erschütterung dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich gespürt worden sein.

1 / 2 Das Beben am Sonntagmorgen hatte eine Stärke von 3.0. Screenshot/Swiss Seismological Service (SED) Erst rund zwölf Stunden zuvor wurde an der gleichen Stelle ein Beben der Stärke 4.7 registriert. Screenshot/Swiss Seismological Service (SED)

Darum gehts In der Nähe von Basel hat am Sonntagmorgen erneut die Erde gebebt.

Das Beben hatte eine Stärke von 3.0.

Erst rund zwölf Stunden zuvor wurde an der gleichen Stelle ein Erdbeben registriert.

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat in Frankreich, ungefähr 13 km südöstlich von Mulhouse, erneut ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich am Sonntagmorgen um 6.35 Uhr mit einer Magnitude von etwa 3.0 auf der Richterskala. Dieses Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.

Am Samstag wurde die Schweiz durchgeschüttelt

Am Samstagabend wurde an gleicher Stelle ein Erdbeben mit einer Magnitude von etwa 4.7 auf der Richterskala registriert. Der Schweizer Erdbebendienst der ETH informierte: «Dieses Erdbeben ist in der ganzen Schweiz verspürt worden. Leichte bis mittlere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums möglich.»



Ein News-Scout in Birsfelden BL sagte gegenüber 20 Minuten. «Wir schliefen auf dem Sofa. Plötzlich sind wir wach geworden und erschrocken, wir dachten, es fällt alles zusammen. Es hat sich alles bewegt, es war schrecklich und hat uns richtig Angst eingejagt.»

