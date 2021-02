1 / 6 Im Sommer ist endgültig Schluss mit der Fussballkarriere: Lara Dickenmann hört auf. Urs Lindt/freshfocus Ihre Karriere im Nationalteam beendete die Krienserin bereits im Sommer 2019 – nach 135 Partien, das ist Rekord. freshfocus Nach einem Kreuzbandriss kam Dickenmann nicht mehr richtig in Schwung und bekam von Wolfsburg keinen neuen Vertrag. Getty Images

Darum gehts Rekord-Nationalspielerin Lara Dickenmann beendet ihre erfolgreiche Karriere.

Im Sommer, wenn der Vertrag in Wolfsburg ausläuft, ist Schluss.

Die 35-Jährige bleibt wegen ihrer Frau aber in Wolfsburg.

Dickenmann verabschiedet sich via Instagram bei ihren Fans.

Sie gilt als beste und erfolgreichste Fussballerin der Schweiz – nun hängt Lara Dickenmann ihre Fussballschuhe endgültig an den Nagel. Die Karriere im Schweizer Nationalteam hat sie bereits im Sommer 2019 beendet. Nun bekommt sie bei ihrem Arbeitgeber VfL Wolfsburg nach einem Kreuzbandriss keinen neuen Vertrag und zieht deshalb den Schlussstrich unter ihre erfolgreiche Karriere. Sie bleibt aber weiterhin in Wolfsburg, da ihre Frau, Anna Blässe, bei den Wölfinnen ihren Vertrag verlängert hat. «Das Feuer für den Fussball habe ich noch in mir. Trotzdem fühlt es sich richtig an, meine Karriere jetzt zu beenden», wird Dickenmann auf SRF.ch zitiert.

Auf Instagram gibt die Krienserin ihr Karriereende bekannt und verabschiedet sich von den Fans: «Ich möchte mich bei allen, die mich auf diesem Weg begleitet und inspiriert haben, bedanken. Ich schaue gerne auf die vielen wunderbaren Jahre, die ich auf dem Fussballplatz verbringen durfte, zurück und bin dankbar dafür, so viele interessante Menschen dabei kennengelernt zu haben.»

Was sie nach ihrer Aktivkarriere machen wird, steht noch nicht fest, Dickenmann sagt: «Ich nehme mir Zeit, um die ganze Karriere zu verarbeiten und herauszufinden, was ich später machen möchte. Was mir sicher am Herzen liegt: meine Erfahrungen weitergeben zu können. Es gibt im Schweizer Frauenfussball noch sehr viel zu tun.»

Titel en masse für die Krienserin

Dickenmann machte für die Schweiz 135 Länderspiele und traf dabei 53 Mal. Die 135 Spiele sind Rekord, die 53 Tore werden nur von der noch aktiven Barcelona-Spielerin Ana Maria Crnogorcevic übertrumpft (60). Ramona Bachmann sitzt mit 50 Treffern Dickenmann aber fest im Nacken.