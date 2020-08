Nach 1 Jahr Pause Die erfolgreichsten Tiktok-Zwillinge sind zurück

Vor über einem Jahr verabschiedeten sich Lisa und Lena von der Plattform, weil sie keinen Spass mehr hatten. Deshalb sind sie nun wieder dabei.

Durch Tiktok wurden Lisa und Lena Mantler bekannt: Mit ihren Lipsync-Videos konnten die Zwillingsschwestern aus Stuttgart Millionen an Followern gewinnen. Heute gehören die zwei 17-Jährigen zu den grössten Social-Media-Stars Deutschlands.

Die Trennung von Tiktok

Am Ende hätten sie einfach den Spass an Tiktok verloren: «Als dann noch die App verkauft wurde, haben wir gemerkt, dass es an der Zeit ist, etwas anderes zu machen und sich weiterzuentwickeln», erklären sie gegenüber Stern.de. Auf Instagram schrieben sie damals, dass sie keine App unterstützen wollen, die nicht sicher ist.