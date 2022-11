«Die Wahlchancen für Daniel Jositsch sind bescheiden»

Am Dienstag hat SP-Ständerat Daniel Jositsch bekannt gegeben, dass er Bundesrat werden will. «Dass die SP ihn nun auf das Ticket nimmt, ist unwahrscheinlich. Es läuft alles darauf hinaus, ihn als Spaltpilz zu brandmarken. Das ist er auch», sagt Politologe Balsiger.

Lange wurde spekuliert, nun ist die Katze aus dem Sack: SP-Ständerat Daniel Jositsch kandidiert um den freiwerdenden Bundesratssitz im Dezember. «Es ist klar, die Parteileitung will mich nicht. Das ist aber keine persönliche Sache. Die Parteispitze will so die Frauenfrage lösen, mir geht es darum, Frauen zwar zu fördern, Männer aber deshalb nicht auszuschliessen und zu diskriminieren. Es geht mir mit meiner Kandidatur also auch ums Prinzip», sagte Jositsch.

Wird die SP nicht nochmals darüber nachdenken, ob sie nicht doch einen Mann aufs Ticket nehmen soll? Intern sind solche Überlegungen gemacht worden. Ich glaube aber nicht, dass die Parteispitze und später die Fraktion den Entscheid korrigiert. Es war aber äusserst ungeschickt von der Parteispitze, in einer frühen Phase und ohne Not auf ein reines Frauenticket pochen. Das hätte sich im Auswahlprozess der Fraktion ohnehin ergeben.

Was wird Jositsch tun, wenn die Fraktion der Parteispitze folgt und Männer auf dem Ticket nicht zulässt?

An seiner Medienkonferenz sagte er, dass er sich an die Spielregeln halten werde, wenn er zum Spiel zugelassen werde. Er will sich also das Recht erkämpfen, von der SP-Fraktion als offizieller Kandidat bewertet zu werden. Wenn diese schliesslich zwei Frauen nominieren würde, würde Jositsch diesen Entscheid akzeptieren.