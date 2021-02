Schon im Dezember 2020 packte das Team des Vereins gespendete Zirkusartikel in einen Container und sendete diesen nach Afrika. Die Artikel wurden vom sozialen Zirkus Sencirk entgegengenommen. «Der Gründer von Sencirk, der selbst ein Strassenkind war, will mit dem Zirkus obdachlosen Kindern mittels dem Mitwirken in der Manege und dem kreativen Umfeld darin neue Perspektiven schaffen», so Gschwend. Zudem wolle er den Kindern einen sicheren Zufluchtsort bieten.

Eindrücke aus dem Senegal

«Als ich angekommen bin, war es sehr überfordernd. Auf den Strassen war es sehr laut. Das war ich nicht gewohnt», erzählt die 29-Jährige. Im Zirkus angekommen, lernte die Fotografin viele Leute kennen. «Alle waren sehr offen. Nachdem es am Anfang noch sehr eindrücklich war, bewegte es uns immer mehr», sagt sie. Je tiefer sie in die Geschichten der Leute im Zirkus eintauchte, desto dankbarer habe es sie gemacht. «Die Erlebnisse zeigten mir, wie gut das Leben in der Schweiz ist. Ich kann es mir immer noch nicht ganz vorstellen, in welchen Verhältnissen die Kinder im Senegal aufwachsen müssen», sagt Gschwend.

Von den vielen Geschichten, die die St. Gallerin aufschnappte, hat sie folgende am meisten bewegt: «Mit 14 sei er von zuhause weggelaufen und reiste anschliessend durch Afrika, sagte mir ein Mann. In Sierra Leone sei er dann entführt und zum Kindersoldaten gemacht worden. Später sei er in einen Wald geflüchtet, in dem er 15 Tage verbracht habe. Die Polizei habe ihn daraufhin festgenommen. Später fing er an, in der Herberge zu arbeiten, in der ich übernachtete. Hier ist er endlich in Sicherheit». Dabei sei wichtig zu wissen, dass es ein grosser Kampf für die Menschen in Senegal sei, bis sie ihre Träume erreichen können. «Daher sind sie am Ziel angekommen umso glücklicher», schildert die Fotografin.