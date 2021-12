Bars und Clubs – «Die Erleichterung ist gross»

So sieht es im Sherpa Club an einem gut laufenden Samstag aus: Clubatmosphäre, DJ, Party.

Alle öffentlichen Einrichtungen, in denen heute Zertifikatspflicht gilt, haben die Möglichkeit, ab Montag auf 2G umzustellen – also nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich zu sein. Diesen Entscheid hat der Bundesrat am Freitag mitgeteilt. Für das Wochenende erwarten Betreiber teilweise einen grossen Ansturm.